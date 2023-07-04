ВСУ уничтожили более 700 окупантов и 29 дронов за сутки. Потери РФ в войне от Генштаба

По данным на утро вторника, 4 июля, украинские военные ликвидировали за сутки 770 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 231030 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 32 артсистемы и 29 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.07.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, ведутся тяжелые бои. В течение суток произошло более 40 боевых столкновений. При этом, по данным отчета ISW, ВСУ проводят контрнаступательные операции, как минимум, на четырех участках фронта. В частности, на юге украинским воинам удалось освободить 154,4 квадратных километра территорий.
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