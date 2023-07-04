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ВСУ уничтожили более 700 окупантов и 29 дронов за сутки. Потери РФ в войне от Генштаба

Фото: Генштаб обновил данные по потерям России в Украине на 4 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро вторника, 4 июля, украинские военные ликвидировали за сутки 770 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 231030 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 32 артсистемы и 29 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 231030 (+770) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4059 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 7908 (+9) ед,
  • артиллерийских систем - 4252 (+32) ед,
  • РСЗО - 647 (+6) ед,
  • средства ПВО - 394 (+3) ед,
  • самолетов - 315 ед,
  • вертолетов - 309 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3602 (+29),
  • крылатые ракеты - 1264,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6843 (+9) ед,
  • специальная техника - 590 ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, ведутся тяжелые бои. В течение суток произошло более 40 боевых столкновений. При этом, по данным отчета ISW, ВСУ проводят контрнаступательные операции, как минимум, на четырех участках фронта. В частности, на юге украинским воинам удалось освободить 154,4 квадратных километра территорий.

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