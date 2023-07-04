Украинские военные ведут контрнаступление на четырех участках фронта, - ISW
Украинские войска проводят контрнаступательные операции, как минимум, на четырех участках фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ продолжают контрнаступательные действия в районе Бахмута, на границе Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области.
Маляр также заявила, что украинские силы отвоевали девять квадратных километров территории на востоке Украины. В свою очередь, кадры с геолокацией показывают, что ВСУ продвинулись к юго-западу от Бахмута. Маляр также заявил, что украинские силы также отбили 28,4 квадратных километра на юге Украины на прошлой неделе.
Российский блогер утверждал, что украинские военные добились ограниченных успехов к югу от Орехова в западной части Запорожской области. В Минобороны РФ также заявили, что украинские войска вели контрнаступательные операции на лиманском направлении.
Ключевые выводы ISW:
- Украинские войска вели контрнаступательные операции как минимум на четырех участках фронта.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу повторил шаблонную риторику о нынешнем состоянии войны в Украине.
- Российские силы продолжали наносить удары по тылам Украины ночью и днем 3 июля.
- Кремль продолжает использовать инструменты цифрового авторитаризма для наблюдения за населением России и стремится расширить внутреннее производство технологий наблюдения.
- Украинские и российские войска продолжали ограниченные атаки на линии Сватово – Кременная и южнее Кременной.
- Российские и украинские войска продолжали наземные атаки в районе Бахмута.
- Сообщается, что ЧВК "Вагнера" временно приостанавливает набор боевиков в регионах.
Как отметил президент, Украина планирует показать определенные результаты на фронте перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который со своей стороны состоится 11-12 июля.
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