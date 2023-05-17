ВСУ уничтожили пять вражеских минометов вблизи Купянска и Лимана, - Череватый

Украинские военные уничтожили пять вражеских минометов на Лиманском и Купянском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого .

"575 ударов артиллерией и 11 из авиации нанесли россияне по позициям наших военных и населенных пунктов на Лиманском и Купянском направлениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что там произошло девять боестолкновений, во время которых 52 оккупантов были убиты, 101 ранен.

Череватый добавил, что на этом участке фронта за сутки подбиты пять вражеских минометов, станция радиоэлектронной борьбы "Житель", полевой склад с боеприпасами и дрон-камикадзе "Ланцет".