ВСУ уничтожили почти четыре роты оккупантов и шесть танков на Таврическом направлении

Украинские военные за сутки уничтожили почти четыре роты оккупантов, также удалось подбить 4 единицы БМП и 6 танков россиян.
Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"На Таврическом направлении Силы обороны системно уничтожают российскую живую силу и их технику. Наши воины делают все, чтобы выбивать врага с позиций", - говорится в сообщении.
По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1504 огневых задачи. Потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты.
Уничтожено и повреждено 33 единицы военной техники противника:
"Также был уничтожен склад с боеприпасами врага", - добавил Тарнавский.
Напомним, что потери России в войне в Украине к утру вторника, 13 июня, составили 470 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 216 650 военных.
Генштаб ВСУ также сообщал, что украинские военные атаковали состав боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, артиллерийское подразделение врага на огневой позиции.
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