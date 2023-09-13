ВСУ уничтожили почти 400 россиян и 40 единиц военной техники на Таврическом направлении

Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали или ранили 368 российских оккупантов и уничтожили 40 единиц вражеской военной техники на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления .

Украинские военные продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Там они наносят россиянам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. В результате штурмовых действий ВСУ имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области.

В то же время, наши воины продолжают сдерживать вражеское наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 10 авиационных ударов, провели 21 боевое столкновение, а также совершили 686 обстрелов, применяя танки, РСЗО и ствольную артиллерию.

В районе ответственности ОСУВ "Таврия" украинские военные стойко держат оборону недалеко от Авдеевки и Марьинки, где за прошедшие сутки захватчики предприняли более 20 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

К тому же, все атаки в районах Новомихайловки Донецкой области и южнее Новодаровки Запорожской области обернулись для россиян значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

При этом на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях ВСУ продолжают удерживать инициативу, давить на оккупантов, проводить штурмовые действия и отвоевывать нашу землю.

Военные также сообщают, что для поддержки интенсивности боевых действий из Мариуполя в район Ильченково Запорожской области захватчики направили около 200 бывших заключенных для создания штурмовых отрядов для захвата Работино.

Аналогичные мероприятия по перемещению до 120 бывших заключенных россияне провели из Луганска в Мелитополь. Бывшие зеки используются оккупантами для так называемых "мясных штурмов".

Потери врага

В течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Таврического направления выполнили 1502 огневых задач.

Общие потери россиян составили 368 человек, из них безвозвратные - 102, раненые - 266.

Наши бойцы уничтожили 40 единиц вражеской военной техники. Речь идет об 11 танках, 7 ББМ, 1 артиллерийской системе и миномете, 14 дронах, 7 единицах автомобильной техники. Также были уничтожены 2 склада боеприпасов и 2 других важных объекта оккупантов.

Контрнаступление ВСУ

Отметим, что на прошлой неделе ВСУ освободили 4,8 кв. км на Таврическом направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.