ВСУ уничтожили два склада боеприпасов оккупантов, а РФ атакует гражданские здания, - Генштаб

Противник, несмотря на значительные потери, не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, для чего продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В течение суток противник нанес 17 авиационных ударов. Кроме того, враг совершил 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре Покровска Донецкой области и Херсонщины. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения, почти уничтожен жилой многоэтажный дом и снова обстреляна больница в Бериславе.

Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил РБ и Вооруженных сил РФ продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На полигонах РБ продолжаются мероприятия боевой подготовки русских войск. В то же время противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших подразделений, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. Враждебное огневое влияние испытали районы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Рожковичи, Товстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфин и Басовка Сумской области и Гранов, Красное, Волчанск, Землянки, Рублено, Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя и Крейдянка в Харьковской области. Оккупанты нанесли удары силами армейской авиации с территории РФ по Наумовке в Сумской области и Гранову и Удах Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 15 населённых пунктов, включая Крохмальное, Чернещину Харьковской области; Новоегоровка, Макеевка, Стельмаховка, Невское и Краснопоповка на Луганщине и Терны, Новоселовка, Спорное, Раздолевка и Степное Донецкой области.

На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районам более 15 населенных пунктов, среди них - Николаевка, Васюковка, Белогоровка, Веселое, Дубово-Василовка, Бахмут, Ступочки, Курдюмовка, Дружба и Майорск.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 14 населенных пунктов, в частности, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Никольское, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива.

На Запорожском направлении под вражеский огонь попали районы более 15 населенных пунктов, в частности, Темировка, Малиновка, Красное, Волшебное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов и Запорожское Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 10 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Качкаровку, Змиевку, Берислав, Веселое, Львов, Тягинку, Берегово Херсонской области и Очаков в Николаевской области.

В Старобельске Луганской области, на территории хирургического корпуса местной больницы, оккупанты развернули военный госпиталь для лечения тяжелораненых российских военнослужащих. Хирургический корпус полностью закрыт для использования гражданскими лицами. По состоянию на 11 февраля отмечено прибытие около 20 военных грузовых автомобилей с ранеными россиянами.

В Новой Каховке Херсонской области оккупанты обыскивают частные усадьбы местного населения с целью изъятия плавательных средств, которые затем используются для проведения диверсионных действий и провокаций.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Вместе с тем наши защитники на восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления врага, 3 района сосредоточения живой силы противника и 2 его склада боеприпасов.