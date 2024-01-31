ВСУ уничтожили два "Града", из которых россияне обстреливали правый берег Херсонской области (видео)
Украинские бойцы уничтожили две вражеские реактивные системы "Град", из которых россияне обстреливали правый берег Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.
"Улучшение погоды от наших артиллеристов. Благодаря контролируемому и концентрированному "повышению температуры" по местам дислокации "Градов" на левом берегу у жителей правобережья реактивных "осадков" будет меньше", - говорится в сообщении под видео.
В результате боевой работы ВСУ уничтожили два российских "Града".
"Это не просто хороший прогноз, это - точная работа!", - добавили в Силах обороны.
Потери России в Украине
По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру среды, 31 января, составляли 1090 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 385 230 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 51 артсистему, 32 ББМ и 40 единиц автомобильной техники.
В частности, на Таврическом направлении за прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще более 400 российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили 68 единиц военной техники и 226 вражеских дронов разных типов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.