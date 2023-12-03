ВСУ уничтожили более 332 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 2 декабря, украинские военные ликвидировали еще 930 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 332 040 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.12.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 03.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины продолжили локальные атаки на Купянском и Лиманском направлениях. В частности, продвинулись на запад от Дибровы и, по предварительной информации, освободили позиции к югу от Степного и к югу от Новокалиново.
Между тем ухудшение погодных условий замедляет темп боевых действий наших военных и российских террористов по всей линии фронте.
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