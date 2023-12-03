ВСУ продолжают операции на левом берегу Херсонской области: карты ISW

Украинские войска продолжили локальные атаки на Купянском и Лиманском направлениях и продвинулись к западу от Дибровы. По предварительной информации украинские войска освободили позиции к югу от Степового и к югу от Новокалиново. Также украинские войска продолжили наступательные операции в направлении Мелитополя. Сохранили свои позиции и продолжили операции на левом берегу Херсонской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

ISW пишет, что российские войска продолжили локальные наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 2 декабря, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Синьковки, Петропавловки, Ивановки, Стельмаховки и Серебрянского лесничества.

Украинские войска продвинулись вперед под Кременной 2 декабря и недавно продолжили локальные атаки на Купянском и Лиманском направлениях. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 2 декабря, показывает, что украинские войска продвинулись к западу от Дибровы.

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что украинские войска расширяют свои укрепления по всей Харьковской области, особенно в направлениях Купянска и Боровой. Синегубов заявил, что украинские войска возводят укрепления в нескольких километрах от российских позиций в некоторых районах.

Операция №2 - Донецкая область

По словам ISW, российские войска продолжили наступательные операции под Бахмутом 2 декабря и, как сообщается, продвинулись вперед.

Украинский источник заявил, что российские войска захватили несколько украинских позиций близ Андреевки, и объяснил недавние заявленные успехи России прибытием свежих бригад.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Украинские войска продолжили наступательные операции под Бахмутом 2 декабря, но не продвинулись вперед.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска продолжили штурмовые действия к югу от Бахмута 2 декабря. Начальник службы связей с общественностью командования сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что украинские силы ведут активную оборону вблизи Бахмута и проводят штурмы при любой возможности.

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили 15 украинских атак под Бахмутом в период с 25 ноября по 2 декабря.

ISW выяснил, что российские войска продолжили наступательные операции в районе Авдеевки 2 декабря и подтвердили наступление. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 2 декабря, показывает, что российские войска незначительно продвинулись к югу от Степового.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил 2 декабря, что российские войска в последние дни вели безуспешные атаки по нескольким направлениям к северу, северо-востоку, югу, юго-западу и юго-востоку от Авдеевки.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки к югу от Новокалиново; к востоку от Новобахмутовки; вблизи Степового, Авдеевки, Северного и Первомайского; и к югу от Тоненького.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что российские войска снизили интенсивность своих атак в районе Авдеевки в полтора раза с 30 ноября из-за значительных потерь. Штупун отметил, что российские войска продолжают атаки и перегруппировываются в этом районе.

Сообщается, что украинские войска добились некоторых недавних успехов в ходе контратак вблизи Авдеевки по состоянию на 2 декабря. Машовец заявил 2 декабря, что украинские войска освободили позиции к югу от Степового и к югу от Новокалиново.

По сообщениям ISW, российские войска продвинулись к западу от Донецка 2 декабря, и многие российские источники утверждали, что российские войска еще не завершили захват Марьинки.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки в районе Марьинки и Новомихайловки.

"Южная ось"

По словам министерства обороны России, 2 декабря украинские силы предприняли три безуспешных атаки в южном направлении Донецкой области, вероятно, имея в виду район административной границы Донецкой и Запорожской областей, в период с 25 ноября по 2 декабря.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска провели безуспешные атаки к западу от Старомайорского.

ISW пишет, что украинские войска продолжили контрнаступательные операции в западной части Запорожской области 2 декабря, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска продолжили наступательные операции в направлении Мелитополя.

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили 14 украинских атак вблизи Работино и Вербового в период с 25 ноября по 2 декабря.

По словам института. 2 декабря российские войска продолжали контратаковать украинские позиции в западной части Запорожской области и, по неподтвержденным сообщениям, продвинулись вперед в районе Работино.

Российские СМИ 1 декабря заявили, что российские войска отбили неуказанные позиции близ Работино.

Мэр украинского Мелитополя Иван Федоров сообщил, что жители слышали неустановленные взрывы в северной части оккупированного Мелитополя.

ISW выяснил, что украинские войска сохранили свои позиции и продолжили операции на левом берегу Херсонской области 2 декабря.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска продолжают удерживать позиции на восточном берегу реки Днепр и ведут контрбатарейный огонь.

Украинский военный обозреватель заявил, что российская группировка войск “Днепр” пытается улучшить ситуацию на линии фронта на восточном берегу Херсонской области путем переброски в регион дополнительных подразделений ВДВ.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что Россия безуспешно пыталась вытеснить украинские силы из района Крынков с помощью элементов неустановленного батальона и передовых подразделений полка ВДВ.

Машовец добавил, что, согласно неуказанной информации, российская группировка войск “Днепр” планирует собрать элементы полков ВДВ в районе Крынков и заменить элементы одного из российских полков морской пехоты полком ВДВ.

Машовец оценил, что российские войска, возможно, пытаются улучшить командование и средства группировки войск “Днепр”, учитывая многочисленные случаи дружественного огня, подрыв российских войск на собственных минах и несогласованности в наступательных действиях. Машовец отметил, что подразделения данного полка ВДВ почти все переброшены в оккупированный Крым и, возможно, уже задействовали по меньшей мере два батальона для боевых действий на Крынковском направлении.