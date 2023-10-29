ВСУ уничтожили более 299 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 28 октября, украинские военные ликвидировали еще 660 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 299 080 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.10.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 29:10 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Как рассказывала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, наши воины проводят неуказанные боевые операции на различных "подходящих" участках фронта на херсонском направлении. В частности военные уничтожают российские позиции и наблюдательные должности на островах дельты реки Днепр.
Между тем враг недавно существенно активизировал наступление на Авдеевку. По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, потери террористов с начала их контрнаступления составили уже около 4 тысяч единиц личного состава.
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