ВСУ уничтожили 66 единиц техники врага на Таврическом направлении: какая ситуация

За прошедшие сутки, 17 февраля, украинские военные ликвидировали 553 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также уничтожили 66 единиц техники врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг
Авдеевское направление
ВСУ отбили 14 атак оккупантов возле Ласточкино Донецкой области.
Марьинское направление
Враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск. ВСУ продолжают сдерживать россиян в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области.
Новопавловское направление
ВСУ отбили 2 атаки противника южнее Пречистовки и западнее Старомайорского Донецкой области.
Запорожское направление
Враг 13 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск западнее Вербового и Роботино Запорожской области.
Достижения наших военных
Потери россиян составили 553 человека. Также наши воины уничтожили 66 единиц техники врага, в частности:
"Также Силы обороны Украины уничтожили 1 склад боеприпасов врага. Нейтрализовано или уничтожено 238 БпЛА различных типов", - добавляет пресс-служба.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 17 февраля, украинские воины ликвидировали еще 1080 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 402 430 военных.
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