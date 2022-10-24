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ВСУ уничтожили 470 оккупантов и много техники врага: названы новые потери РФ

Фото: ВСУ за сутки уничтожили 470 оккупантов и много техники врага (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 470 оккупантов. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 67 940 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 24 октября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 67940 (+470);
  • танков - 2590 (+6);
  • боевых бронированных машин - 5295 (+11);
  • артиллерийских систем - 1673 (+6);
  • РСЗО - 375 (+1);
  • средства ПВО - 189 (+0);
  • самолетов - 270 (+0);
  • вертолетов - 245 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1370 (+9);
  • крылатые ракеты - 350 (+0);
  • корабли/катера - 16 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4044 (+5);
  • специальная техника - 149 (+1).

Ранее сообщалось, что за вчерашний день на юге подразделения ракетно-артиллерийских войск Сил обороны выполнили 130 огневых задач. В результате удалось уничтожить несколько оккупантов и радиолокационный комплекс "Зоопарк-1".

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