ВСУ уничтожили 470 оккупантов и много техники врага: названы новые потери РФ

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 470 оккупантов. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 67 940 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Ранее сообщалось, что за вчерашний день на юге подразделения ракетно-артиллерийских войск Сил обороны выполнили 130 огневых задач. В результате удалось уничтожить несколько оккупантов и радиолокационный комплекс "Зоопарк-1".

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