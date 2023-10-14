ВСУ уничтожили 26 единиц российской техники на Таврическом направлении
За прошедшие сутки, 13 октября, украинские воины выполнили 1876 огневых задач на Таврическом направлении. Кроме почти 800 россиян, также было уничтожено 26 единиц техники террористов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного центра Сил обороны Таврического направления.
"Кремлевские террористические войска цинично нанесли ракетный удар по детскому дому творчества в центре города Покровск Донецкой области. В результате прицельного попадания получили ранения более 20 гражданских лиц, частично разрушены два административных здания", - пишет пресс-служба.
За прошедшие сутки террористы:
- 27 авиационных ударов;
- провели 49 боевых столкновений;
- осуществили 901 артобстрел.
Авдеевское направление
Россиян не оставляют попыток прорвать оборону наших воинов. Защитники отбили около 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.
Марьинское направление
Военные отбили около 15 атак врага в районах Марьинки Донецкой области.
Шахтерское направление
Россияне безуспешно штурмовали при поддержке авиации в районе Старомайорского Донецкой области.
Запорожское направление
Враг пытался восстановить утраченное положение возле Роботино Запорожской области.
Достижения наших воинов
Подразделения ракетных войск и артиллерии осуществили 1876 огневых задач. потери врага составили 797 человек. Также было уничтожено 26 единиц военной техники противника, в частности:
- 1 самолет Су-25;
- 4 танка;
- 10 ББМ;
- 5 артиллерийских систем;
- 1 РСЗО;
- 1 БпЛА;
- 4 автомобиля;
"Также уничтожено 2 склада боеприпасов врага", - добавляет пресс-служба.
Потери России в войне против Украины
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки террористы потеряли 970 единиц личного состава. С начала полномасштабного вторжения наши воины уничтожили около 287 тысяч оккупантов.
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