ВСУ уничтожили 16 танков, 24 ББМ и 790 оккупантов: потери РФ за сутки

По данным на утро четверга, 23 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 790 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 145850 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 16 танков и 24 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.02.23 ориентировочно составили:

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 22 февраля, ВСУ отразили около 90 атак противника. В то же время оккупанты провалили наступление на двух направлениях.

Также ВСУ разбили ДРГ противника, пытавшихся пересечь украинскую границу в Харьковской области, а также успешно контратаковали позиции боевиков ЧВК "Вагнера" возле Бахмута.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.