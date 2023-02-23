ВСУ разбили ДРГ врага возле Купянска и контратаковали южнее Бахмута: карты боев ISW

Украинские военные разбили ДРГ противника, которые пытались пересечь украинскую границу в Харьковской области, а также успешно контратаковали позиции боевиков ЧВК "Вагнера" у Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Луганское направление: ВСУ отбили атаки ДРГ врага севернее Купянска

Войска РФ 22 февраля провели разведывательно-диверсионные операции на украинско-российской границе и к северо-востоку от Купянска. ВСУ отразили нападение российской разведывательной группы в районе Болоховки (около 40 км к северо-востоку от Купянска), вынудив ДРГ отступить в Россию. ДРГ оккупантов также попыталась проникнуть в район Фиголевки (примерно 22 км к северо-востоку от Купянска).

Российские войска, вероятно, пытаются увеличить темп своих наступательных операций в районе Лимана. По словам российского блогера, оккупанты на Купянском, Сиверском и Лиманском направлениях перешли в наступление и продвинулись до 5 км вглубь. Сообщается, что рельеф местности, лес и украинские укрепления осложняют наступление.

Некоторые российские источники опровергли заявления об активизации наступательных операций в западной части Луганской области. Сообщается, что войска РФ успешно проводят оборонительные операции в Кременском лесу и добились некоторых ограниченных успехов, которые нельзя отнести к категории крупных наступлений.

Донецкое направление: украинские военные провели контратаки южнее Бахмута

Российские войска 22 февраля продолжали наступление в районе Бахмута. На кадрах с геолокацией, опубликованных 22 февраля, видно, что оккупанты продвигались к шоссе E40 к северу от Бахмута. Крупное сосредоточение российских сил к северу от Бахмута подтверждает оценку ISW о том, что российские силы, возможно, отказались от окружения Бахмута и вместо этого пытаются войти в Бахмут с севера.

Российские блоггеры также утверждали, что украинские силы нанесли контратаки по позициям боевиков ЧВК "Вагнера" в 3 км к юго-западу от Ивановского (2 км к юго-западу от Бахмута).

Войска РФ также увеличили темпы операций в районе Авдеевки, но 22 февраля не добились значительных территориальных успехов. На кадрах с геолокацией видно, что российские войска немного продвинулись к северу от Веселого (6 км к северу от Авдеевки).

Также по данным российских источников бои продолжаются на южных окраинах Угледара, ВСУ контролируют доминирующую возвышенность в этом районе. Российские блогеры подтвердили сообщение о том, что украинские военные нанесли массированный удар по военным объектам в городах Донецкой области в ночь с 21 на 22 февраля.

Южное направление: войска РФ пытались наступать в Запорожской области

РосСМИ 22 февраля опубликовали кадры, на которых якобы 205-я отдельная мотострелковая бригада наносит удары по украинским позициям в Херсонской области, что, вероятно, демонстрирует неизменную преданность югу Украины на фоне сообщений об активизации боевых действий на востоке Украины.

Также по данным российских блогеров 22 февраля оккупанты нанесли внезапный удар вблизи Каменского (30 км к югу от Запорожья), но продвинуться не смогли.