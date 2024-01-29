ВСУ уничтожили 1070 оккупантов, десяток танков и не только: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 28 января, украинские военные ликвидировали еще 1070 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 383 180 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.01.24 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 29.01 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Как пишет Генеральный штаб ВСУ, наши военные отбили 26 атак врага на Авдеевском направлении. В частности Силы обороны продолжили работу по расширению плацдарма на Херсонском направлении.
По словам аналитиков Института изучения войны (ISW), российские террористы, вероятно, оккупировали Табаевку Харьковской области, продвинулись на поле к востоку от Ямполовки (к западу от Кременной). ВСУ тем временем вытеснили российские войска из ресторана "Царская охота" в Авдеевке.
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