ВСУ вынудили российские войска отступить на Донецком направлении: карты ISW

ВСУ сохраняют позиции на западных окраинах Бердичей и Орловки и регулярно контратакуют к западу от Донецка в районе Красногоровки и Марьинки. Российские войска проводят атаки в пределах Ивановского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Позиционные бои продолжались вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 8 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.
Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались:
8 марта в районе Бахмута продолжались позиционные бои.
Российский военный блогер заявил, что российские войска проводят атаки в пределах Ивановского и пытаются вытеснить украинские войска с позиций в западной части населенного пункта.
Позиционные бои продолжались:
Недавно российские войска продвинулись к северо-западу от Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе. Видео с геолокацией, опубликованное 8 марта, показывает, что российские войска недавно продвинулись к буреломам к востоку от Бердычей (к северо-западу от Авдеевки).
Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 8 марта, показывают, что российские войска продвинулись в северо-западном Тоненьком (к западу от Авдеевки).
Российские блогеры утверждали, что украинские войска сохраняют позиции на западных окраинах Бердычей и Орловки (к западу от Авдеевки). Другие российские блогеры утверждали, что украинские войска контратакуют близ Бердычей и вынудили российские войска отступить с неустановленных позиций близ Тоненького.
Позиционные бои продолжались:
Позиционные бои продолжались к западу и юго-западу от Донецка 8 марта.
7 и 8 марта несколько российских военных блогеров заявили, что украинские силы регулярно контратакуют к западу от Донецка в районе Красногоровки и Марьинки и к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки и Победы.
Позиционные бои также продолжались в районе Георгиевки.8 марта продолжались позиционные бои в районе Водяного (к востоку от Великой Новоселки) на западе Донецкой области.
8 марта на западе Запорожской области продолжались позиционные бои.
Позиционные бои продолжались вблизи Работино и к западу от Вербового.
8 марта продолжались позиционные бои на восточном (левобережье) Херсонской области, особенно в районе Крынков.
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