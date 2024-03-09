ВСУ вынудили российские войска отступить на Донецком направлении: карты ISW

Операция №1 - Луганская область

Позиционные бои продолжались вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 8 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались:

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и Кисловки;

к западу от Кременной в районе Тернов и Ямполевки;

к югу от Кременной в районе Белогоровки (12 км к югу от Кременной)

Операция №2 - Донецкая область

8 марта в районе Бахмута продолжались позиционные бои.

Российский военный блогер заявил, что российские войска проводят атаки в пределах Ивановского и пытаются вытеснить украинские войска с позиций в западной части населенного пункта.

Позиционные бои продолжались:

к северо-востоку от Бахмута в районе Раздоловки;

к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;

к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки;

к югу от Бахмута в районе Пивденного и Нью-Йорка.

Недавно российские войска продвинулись к северо-западу от Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе. Видео с геолокацией, опубликованное 8 марта, показывает, что российские войска недавно продвинулись к буреломам к востоку от Бердычей (к северо-западу от Авдеевки).

Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 8 марта, показывают, что российские войска продвинулись в северо-западном Тоненьком (к западу от Авдеевки).

Российские блогеры утверждали, что украинские войска сохраняют позиции на западных окраинах Бердычей и Орловки (к западу от Авдеевки). Другие российские блогеры утверждали, что украинские войска контратакуют близ Бердычей и вынудили российские войска отступить с неустановленных позиций близ Тоненького.

Позиционные бои продолжались:

к северо-западу от Авдеевки в районе Степового и Семеновки;

к западу от Авдеевки в районе Орловки;

к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.

Позиционные бои продолжались к западу и юго-западу от Донецка 8 марта.

7 и 8 марта несколько российских военных блогеров заявили, что украинские силы регулярно контратакуют к западу от Донецка в районе Красногоровки и Марьинки и к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки и Победы.

Позиционные бои также продолжались в районе Георгиевки.8 марта продолжались позиционные бои в районе Водяного (к востоку от Великой Новоселки) на западе Донецкой области.

"Южная ось"

8 марта на западе Запорожской области продолжались позиционные бои.

Позиционные бои продолжались вблизи Работино и к западу от Вербового.

8 марта продолжались позиционные бои на восточном (левобережье) Херсонской области, особенно в районе Крынков.