RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ вынудили российские войска отступить на Донецком направлении: карты ISW

Фото: ВСУ вынудили российские войска отступить на Донецком направлении (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

ВСУ сохраняют позиции на западных окраинах Бердичей и Орловки и регулярно контратакуют к западу от Донецка в районе Красногоровки и Марьинки. Российские войска проводят атаки в пределах Ивановского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Операция №1 - Луганская область

Позиционные бои продолжались вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 8 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было. 

Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались:

  • к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и Кисловки;
  • к западу от Кременной в районе Тернов и Ямполевки;
  • к югу от Кременной в районе Белогоровки (12 км к югу от Кременной)

Операция №2 - Донецкая область

8 марта в районе Бахмута продолжались позиционные бои. 

Российский военный блогер заявил, что российские войска проводят атаки в пределах Ивановского и пытаются вытеснить украинские войска с позиций в западной части населенного пункта.

Позиционные бои продолжались:

  • к северо-востоку от Бахмута в районе Раздоловки;
  • к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;
  • к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки;
  • к югу от Бахмута в районе Пивденного и Нью-Йорка.

Недавно российские войска продвинулись к северо-западу от Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе. Видео с геолокацией, опубликованное 8 марта, показывает, что российские войска недавно продвинулись к буреломам к востоку от Бердычей (к северо-западу от Авдеевки).

Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 8 марта, показывают, что российские войска продвинулись в северо-западном Тоненьком (к западу от Авдеевки).

Российские блогеры утверждали, что украинские войска сохраняют позиции на западных окраинах Бердычей и Орловки (к западу от Авдеевки). Другие российские блогеры утверждали, что украинские войска контратакуют близ Бердычей и вынудили российские войска отступить с неустановленных позиций близ Тоненького.

Позиционные бои продолжались:

  • к северо-западу от Авдеевки в районе Степового и Семеновки;
  • к западу от Авдеевки в районе Орловки;
  • к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.

Позиционные бои продолжались к западу и юго-западу от Донецка 8 марта.

7 и 8 марта несколько российских военных блогеров заявили, что украинские силы регулярно контратакуют к западу от Донецка в районе Красногоровки и Марьинки и к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки и Победы.

Позиционные бои также продолжались в районе Георгиевки.8 марта продолжались позиционные бои в районе Водяного (к востоку от Великой Новоселки) на западе Донецкой области.

"Южная ось"

8 марта на западе Запорожской области продолжались позиционные бои. 

Позиционные бои продолжались вблизи Работино и к западу от Вербового.

8 марта продолжались позиционные бои на восточном (левобережье) Херсонской области, особенно в районе Крынков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскДонецкая областьЗапорожская областьХерсонская областьХарьковВойна в Украине