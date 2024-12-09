ВСУ смогут применить на фронте боевой комплекс Droid TW 12.7: чем он уникален

Министерство обороны допустило в эксплуатацию украинский роботизированный боевой комплекс на гусеничной платформе Droid TW 12.7. Он оснащен пулеметом Browning 12.7.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Как отметили в ведомстве, комплекс подтвердил свою надежность в ходе боевых испытаний.
Характеристики Droid TW 12.7:
"В условиях современной войны технологии играют решающую роль в обеспечении преимущества на поле боя. Кодификация и допуск к эксплуатации украинского роботизированного комплекса Droid TW 12.7 – это весомый шаг к внедрению инноваций в Вооруженные Силы Украины", – отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.
Он отметил, что в Минобороны кодифицируют образцы, становящиеся надежным инструментом для украинских защитников, помогая им выполнять задачи в самых сложных условиях.
"Наше преимущество – высокотехнологичная армия, способная противостоять современным вызовам", - заверил он.
Ранее РБК-Украина писала о том, что за текущий год было допущено к эксплуатации более 900 новых образцов вооружения и военной техники .
В частности, Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации бронетранспортер "Oncilla-Shturm". Это бронемашина отечественного производства, выполняющая широкий спектр задач.
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