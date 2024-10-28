ВСУ смогут применять дробовик Safari: поможет ли он в борьбе с FPV-дронами

Как рассказали в ведомстве, данное ружье применимо как стрелковое оружие во время боя в ограниченном пространстве. А в случае использования охотничьих патронов со дробью, дробовик можно использовать как инструмент борьбы с враждебными FPV-дронами.

Что известно о Safari HG-105M

Он является полуавтоматическим ружьем-дробовиком с газопоршневым механизмом и съемным магазином. Дробовик изготовлен по технологии булпап. Это компоновка оружия, когда уменьшается его общая длина без уменьшения длины ствола.

Применение такой технологии булпап позволяет сместить центр тяжести в центр оружия, что уменьшает нагрузку на стрелка во время длительного использования.

Safari рассчитан на использование патронов 12 калибра с емкостью магазинов на 5 или 10 патронов. Вес ружья не более 4 кг.

Какое еще оружие используют ВСУ

Ранее мы писали о том, что Минобороны Украины допустило к эксплуатации дрон "Колдун". Этот БПЛА мультифункциональный.

"Оборонное ведомство кодифицировало и допустило к поставкам дрон отечественного производства "Колдун". Он построен по самолетной схеме" - говорится в сообщении.