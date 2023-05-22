ВСУ "сломали россиянам зубы". Сырский показал видео отражения атаки врага
Российские оккупанты не оставляют попытки атаковать позиции украинских сил обороны на некоторых участках. Один из таких штурмов удалось "задушить" ВСУ.
Соответствующее видео показал командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Великолепная работа 10-й ОГШБр. Враг пытался атаковать позицию Сил обороны с помощью 4 БМП и большого количества пехоты с поддержкой артиллерии", - рассказал он.
По словам генерала, несмотря на то, что враг был вооружен "до зубов", украинские военные "сломали россиянам зубы".
"Три БМП были уничтожены, одна - повреждена, а у пехоты врага - большие потери", - добавил Сырский.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ на утро, 22 мая, на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях за прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений. ВСУ нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Кроме того, известно, что российские военные почти втрое сократили время подготовки мобилизованных заключенных из-за значительных потерь живой силы. Значительные потери РФ подтверждают и в Институте изучения войны, где утверждают, что, в частности, боевики ПИК "Вагнера" продолжат боевые действия за пределами Бахмута, поскольку их силы очень истощили бои в городе.
Что касается техники, то Россия с начала войны потеряла 7407 ББМ, 9 из которых за последние сутки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.