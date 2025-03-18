ВСУ сорвали вражеский штурм и уничтожили два российских танка на Покровском направлении

Российские оккупанты активно давят на позиции ВСУ на Покровском направлении. Однако украинские бойцы не только остановили штурм врага, но и уничтожили два танка российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

Штурм россиян сорвали операторы батальона Flying Skull Сил беспилотных систем ВСУ, уничтожив при этом два танка Т-72.

"Во время аэроразведки в зоне ответственности подразделения было обнаружено два танка, которые пытались двигаться в сторону позиций ВСУ. Для их уничтожения Flying Skull немедленно поднял в воздух FPV-дроны", - рассказали в ОСГВ "Хортица".

После точного поражения в одном из Т-72 сдетонировал боекомплект. Другую машину украинские пилоты остановили точными ударами в моторно-трансмиссионное отделение. Загорелся пожар, и танк полностью выгорел.

Мастерскую работу операторов Flying Skull показали на видео. На кадрах видно, как украинские бойцы точными ударами останавливают врага и уничтожают его технику.

"Т-72 - наиболее массовый танк в армии РФ. Одна из его самых серьезных уязвимостей связана с плотным расположением боекомплекта в подбашенном пространстве. Поэтому часто во время пробивания брони, точного сброса с БПЛА или попадания в открытый люк FPV-дрона боекомплект детонирует и танк уничтожается вместе с экипажем", - добавили в группировке войск.

Успехи украинских бойцов

Напомним, что украинские защитники также сорвали попытку прорыва оккупантов под Торецком. Танки противника застряли, а операторы БПЛА вывели из строя вражеские дроны. Один из танков противника свалился в канаву, а пехота начала хаотично бежать, требуя помощи.