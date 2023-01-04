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ВСУ сорвали планы России, но она не отказалась от стремления захватить Донецкую область, - Сырский

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Среда 04 января 2023 13:28
ВСУ сорвали планы России, но она не отказалась от стремления захватить Донецкую область, - Сырский Фото: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинским защитникам удалось сорвать планы оккупантов по захвату Соледара и окружению Бахмута в 2022 году. Однако россияне не отказались от стремления захватить всю Донецкую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.

"Нам удалось сорвать планы врага. Даже в условиях преимущества противника в силах и средствах они не смогли выполнить поставленную их командованием задачу - захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря", - сказал он.

При этом россияне не отказались от своих планов выйти на границы Донецкой области. Так, наступательная группировка вражеских войск продолжает ползучее наступление в регионе. Многочисленные штурмы украинских позиций продолжались даже в новогоднюю ночь, а за первые три дня нового года интенсивность боевых действий постепенно росла.

К тому же, несмотря на то, что россияне имеют преимущество в вооружении и военных на самых горячих участках фронта, уровень их безвозвратных потерь гораздо больше, чем у Украины.

Напомним, основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин признал, что оккупанты не могут захватить Бахмут.

К тому же британская разведка отмечала, что российское наступление под Бахмутом захлебнулось.

При этом в Минобороны заявляли, что у россиян еще достаточно живой силы, чтобы продолжать атаки.

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Бахмут Донецкая область ВСУ
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