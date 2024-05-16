ВСУ сорвали планы россиян вклиниться в глубину застройки в Волчанске, - Генштаб

Так, по сравнению с 10 мая ВСУ заставили значительно снизить активность российских оккупантов.

"Планы врага максимально вклинится в глубину городской застройки Волчанская и там закрепиться - сорвано. С начала текущих суток ВСУ продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки Волчанска в северной части города, держат врага под огневым контролем. Действия продолжаются, ситуация контролируется", - говорится в сообщении.

Купянское направление

На Купянском направлении российские оккупанты при поддержке бронетехники пытаются атаковать наши позиции на направлении Крахмальное - Берестово.

"Здесь украинские защитники уничтожили танк и боевую машину пехоты. Бой продолжается, ситуация контролируемая. Также ВСУ улучшили тактическое положение и оттеснили противника в районе севернее Кисловки", - добавляют военные.

Другие направления

На Северском направлении противник провел одну атаку на направлении Веселое - Звановка, изменений в положении ВСУ нет. Продолжаются бои в направлении Яковлевка - Радоловка.

На Краматорском направлении враг трижды безуспешно пытался прорвать оборону ВСУ по направлениям Бахмут - Клещиевка, Бахмут - Андреевка. Продолжаются бои в районе населенного пункта Григоровка. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении ВСУ отбили три атаки на направлениях Водяное - Нетайлово, Первомайское - Нетайлово. Боевые действия продолжаются. Ситуация контролируется.

На Кураховском направлении российские оккупанты совершили три атаки на направлениях Водяное - Нетайлово, Славное - Новомихайловка. Бои еще продолжаются на направлениях Солодкое - Константиновка и Солодкое - Водяное. В настоящее время потери позиций не допущены.

На Времевском направлении противник совершил три безуспешных атаки на направлениях Старомлиновка - Урожайное. Заветное Желание – Старомайорское. На направлении Володино - Старомайорское Силы обороны продолжают сдерживание врага. В настоящее время потери позиций не допущены, ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении противник не отказывается от попыток вытеснить Силы обороны с левого берега Днепра. В течение текущих суток осуществил три атаки позиций наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Потери позиций не допущены.

С начала суток произошло 23 боевых столкновения, противник нанес два ракетных, четыре авиационных удара с применением восьми КАБов и 48 ударов дронами-камикадзе, осуществил 564 обстрела позиций наших войск.

Ситуация на Харьковском направлении

Несколько месяцев подряд российская пропаганда распространяла информацию о готовящемся наступлении на Харьков.

10 мая российские войска активизировали обстрелы приграничных районов Харьковской области, намереваясь прорвать оборону украинских войск.

На данный момент ВСУ удалось стабилизировать обстановку на этом направлении, но ситуация остается сложной. В тоже время на Харьковском направлении РФ не оставляет попыток занять более выгодные позиции для дальнейшего продвижения вглубь области.