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Обстановка на Харьковском направлении остается сложной, - спикер ОСГВ "Хортица"

Харьковская область, Четверг 16 мая 2024 10:41
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Обстановка на Харьковском направлении остается сложной, - спикер ОСГВ "Хортица" Фото: Фото: спикер ОСГВ Хортица Назар Волошин (Facebook)
Автор: Ярослава Борзова

В настоящее время в Харьковском направлении враг не оставляет попыток занять более выгодные позиции для дальнейшего продвижения вглубь области. Несмотря на это, силам обороны Украины удалось частично стабилизировать ситуацию на данном участке фронта и уничтожать захватчиков всеми имеющимися средствами.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

В настоящее время на Харьковском направлении оперативная обстановка останется сложной, динамично меняется. Нашим силам обороны и безопасности в целом всем задействованным подразделениям удалось частично стабилизировать ситуацию", - сообщает Волошин.

Он отметил, что зашедшие в Харьковскую область окупантов уничтожают всеми имеющимися средствами - артиллерией, дронами, а также силами пехоты.

"На том направлении удалось стабилизировать ситуацию в том плане, что продвижение (врага – ред.) в определенных участках и населенных пунктах остановлено", - сказал Волошин.

Однако, по его словам, противник пытается обеспечить себе благоприятные условия для дальнейшего продвижения и с целью занять более выгодные позиции на местности.

"Однако, силы обороны продолжают сосредотачивать основные усилия, чтобы не допустить враждебного продвижения в глубину нашей обороны, сорвать выполнение им задач и по установлению полного контроля над северной частью Харьковской области", - подытожил Волошин.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, на прошлой неделе враг активизировал наступательные действия в Харьковском направлении. Особенно страдает Волчанск, который является одной из приоритетных целей захватчиков для оккупации.

Однако попытки оккупантов оказались не совсем удачными, и уже вчера стало известно, что ВСУ удалось частично оттеснить оккупантов из Волчанска.

Напомним, вчера Волошин сообщал, что попытки российских захватчиков прорвать оборону ВСУ на Харьковском направлении остановлены. Ситуация несколько стабилизировалась, однако бои продолжаются.

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