Обстановка на Харьковском направлении остается сложной, - спикер ОСГВ "Хортица"

В настоящее время в Харьковском направлении враг не оставляет попыток занять более выгодные позиции для дальнейшего продвижения вглубь области. Несмотря на это, силам обороны Украины удалось частично стабилизировать ситуацию на данном участке фронта и уничтожать захватчиков всеми имеющимися средствами.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

В настоящее время на Харьковском направлении оперативная обстановка останется сложной, динамично меняется. Нашим силам обороны и безопасности в целом всем задействованным подразделениям удалось частично стабилизировать ситуацию", - сообщает Волошин.

Он отметил, что зашедшие в Харьковскую область окупантов уничтожают всеми имеющимися средствами - артиллерией, дронами, а также силами пехоты.

"На том направлении удалось стабилизировать ситуацию в том плане, что продвижение (врага – ред.) в определенных участках и населенных пунктах остановлено", - сказал Волошин.

Однако, по его словам, противник пытается обеспечить себе благоприятные условия для дальнейшего продвижения и с целью занять более выгодные позиции на местности.

"Однако, силы обороны продолжают сосредотачивать основные усилия, чтобы не допустить враждебного продвижения в глубину нашей обороны, сорвать выполнение им задач и по установлению полного контроля над северной частью Харьковской области", - подытожил Волошин.