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ВСУ сорвали сразу несколько наступательных операций армии РФ, - ISW

09:17 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: ВСУ уверенно держат оборону (Getty Images)

За прошедшие несколько суток российские войска пытались прорваться вперед на разных участках фронта, однако Силы обороны Украины снова сорвали планы врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Российские войска продолжали наступать на севере Сумской области 3 и 4 ноября, однако не смогли добиться успехов из-за контратак ВСУ к северо-востоку от Сум. По данным источника, освещающего деятельность российской Северной группировки войск, 4 ноября оккупанты активизировали штурмы в направлении Мирополья.

В то же время источник, связанный с Западной группировкой войск РФ, опроверг утверждения об установлении российского контроля над Заречным северо-восточнее Лимана. По его информации, населенный пункт остается спорной "серой зоной", где российские подразделения пытаются закрепиться.

К востоку от Славянска и Краматорска российские войска атаковали 3 и 4 ноября, однако не продвинулись вперед. Украинские защитники проводили контратаки вдоль южного берега Северского Донца и юго-восточнее Славянска.

Наибольшую активность российские войска продемонстрировали на Константиновско-Дружковском направлении. По данным Генерального штаба ВСУ, 3 и 4 ноября оккупанты совершили там 24 штурма. Это наибольшее количество атак на отдельном направлении за указанный период.

В то же время на соседнем Добропольском направлении интенсивность российских атак снизилась. Ранее оккупанты сосредотачивали там основные усилия по меньшей мере с 1 августа 2026 года.

На Добропольском направлении российские войска продолжали наступательные действия 3 и 4 ноября, но не смогли продвинуться вперед из-за контратак украинских сил.

На юге Украины российские войска также не смогли продвинуться. В частности, 3 и 4 ноября оккупанты атаковали на Гуляйпольском направлении и в западной части Запорожской области. Украинские защитники контратаковали южнее Орехова.

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