ВСУ сорвали сразу несколько наступательных операций армии РФ, - ISW

Российские войска продолжали наступать на севере Сумской области 3 и 4 ноября, однако не смогли добиться успехов из-за контратак ВСУ к северо-востоку от Сум. По данным источника, освещающего деятельность российской Северной группировки войск, 4 ноября оккупанты активизировали штурмы в направлении Мирополья.

В то же время источник, связанный с Западной группировкой войск РФ, опроверг утверждения об установлении российского контроля над Заречным северо-восточнее Лимана. По его информации, населенный пункт остается спорной "серой зоной", где российские подразделения пытаются закрепиться.

К востоку от Славянска и Краматорска российские войска атаковали 3 и 4 ноября, однако не продвинулись вперед. Украинские защитники проводили контратаки вдоль южного берега Северского Донца и юго-восточнее Славянска.

Наибольшую активность российские войска продемонстрировали на Константиновско-Дружковском направлении. По данным Генерального штаба ВСУ, 3 и 4 ноября оккупанты совершили там 24 штурма. Это наибольшее количество атак на отдельном направлении за указанный период.

В то же время на соседнем Добропольском направлении интенсивность российских атак снизилась. Ранее оккупанты сосредотачивали там основные усилия по меньшей мере с 1 августа 2026 года.

На Добропольском направлении российские войска продолжали наступательные действия 3 и 4 ноября, но не смогли продвинуться вперед из-за контратак украинских сил.

На юге Украины российские войска также не смогли продвинуться. В частности, 3 и 4 ноября оккупанты атаковали на Гуляйпольском направлении и в западной части Запорожской области. Украинские защитники контратаковали южнее Орехова.