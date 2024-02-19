ВСУ сорвали наступление оккупантов на Запорожском направлении ночью (видео)
Российские войска в ночь на 19 февраля предприняли попытку наступления на Запорожском направлении. ВСУ отбили штурм, уничтожив технику и личный состав врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.
"Запорожское направление. Наступление врага сорвано. Личный состав убегает. Техника уничтожена", - говорится в сообщении.
По данным военных, ночью россияне пытались повторить наступление и провести штурм наших позиций.
"Все действия врага - неудачны. Техника уничтожена. Личный состав - добит", – констатируют в Сухопутных войсках.
Ситуация на Запорожском направлении
В Украине на фронте в течение последних суток произошло 80 боевых столкновений. Враг пытается атаковать на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
При этом, как уточняют в Институте изучения войны, на фронте продолжаются позиционные бои юго-западнее Авдеевки, западнее и юго-западнее Донецка, в районе Бахмута, Крынок, и вблизи Кременной. ВСУ сдерживают штурмы российских оккупантов возле Работино.
Напомним, ранее в ВСУ опровергли информацию о якобы планах россиян наступать на Запорожском направлении. Как отмечали военные, на Запорожском направлении обстановка остается стабильной. Там действительно сконцентрирована значительная группировка россиян и в принципе соизмерима с Авдеевским направлением, российский контингент там размазан по линии фронта.
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