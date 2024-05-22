ВСУ сбили штурмовик Су-25 на Покровском направлении

По данным Генштаба, враг сконцентрировал свои усилия в Харьковской области, а также на Покровском и Кураховском направлениях. Силы обороны знают о планах противника и делают все, чтобы их сорвать.

Сегодня украинские военные нанесли огневое поражение по:

четырех районах сосредоточения личного состава;

двух пунктах управления;

двух станциях управления БпЛА;

одному средству РЭБ;

двух орудиях и ЗРК С-400.

Информация о результатах поражения уточняется.

Кроме того, по имеющейся информации, на Покровском направлении был уничтожен вражеский самолет Су-25.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении отражено 8 атак противника в районах сел Липцы и Старица. Продолжаются боевые действия на направлении Плетеневка - Волчанск. Ситуация контролируется Силами обороны, наши защитники дают достойный отпор.

По состоянию на сейчас с начала этих суток на Харьковском направлении противник потерял 87 военнослужащих и 21 единицу военной техники, в частности полностью уничтожено две артсистемы.

На Купянском направлении силы обороны отбили 22 атаки захватчиков. Еще продолжаются четыре боевых столкновения в районах Берестового и Макеевки. Ситуация контролируемая.

На Лиманском направлении сегодня отбито шесть атак оккупантов. Враг успеха не имел.

На Северском направлении продолжаются две атаки противника в районе Выемки. Ситуация контролируемая. В текущие сутки еще восемь попыток противника продвинуться в направлениях Белогоровки и Верхнекамьянского успеха не имели.

На Краматорском направлении количество боестолкновений возросло до 10. Силы обороны удержали позиции. За сегодня оккупанты потеряли на направлении 58 человек убитыми и ранеными, уничтожен танк Т-90, две БМД и четыре единицы БМП-3. Еще две таких бронированных машины пехоты повреждены.

На Покровском направлении количество атак возросло до 25. В частности, враг штурмовыми группами и техникой пытается вклиниться в наши боевые порядки. Ситуация остается напряженной - еще продолжается девять боевых столкновений.

На Кураховском направлении продолжаются боевые действия в районе Георгиевки. Всего с начала суток враг 18 раз атаковал наши подразделения в районах Новомихайловки, Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские войска с начала мая пытаются наступать по всей линии фронта. Однако основным остается Харьковское направление. В частности, россияне смогли достичь окраин города Волчанск, периодически там даже продолжаются уличные бои.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, сейчас ВСУ сдерживают враждебное наступление. Максимум внимания военных сконцентрировано на приграничных с Россией териториях.

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