ВСУ сбили шесть вражеских дронов, но есть попадания на Криворожском направлении

"Два дрона-камикадзе были сбиты над морем в Одесской области. Три дрона-камикадзе уничтожены на подлете в Николаевскую область. К сожалению, есть одно попадание в объект энергетической инфраструктуры на Криворожском направлении, но другой дрон все же был сбит", - говорится в заявлении.

Гуменюк сообщила, что это результативная работа сил ПВО. Также она отметила, что сигнала воздушной тревоги не было.

"Не было сигналов воздушной тревоги из-за специфики использования этих баражирующих боеприпасов. В частности, их могли запускать на очень низкой высоте… Мы следим и слушаем воздух, в том числе", - пояснила Гуменюк.

Также она прокомментировала заявление главы Одесской ОВА Максима Марченко о четырех сбитых дронах. По ее словам, эта информация была предварительной. По уточненным данным, там сбили два "шахеда".