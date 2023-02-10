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ВСУ сбили шесть вражеских дронов, но есть попадания на Криворожском направлении

Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 10 февраля, российские военные выпустили по Украине дроны-камикадзе. Вооруженные силы Украины уже сбили шесть вражеских БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Два дрона-камикадзе были сбиты над морем в Одесской области. Три дрона-камикадзе уничтожены на подлете в Николаевскую область. К сожалению, есть одно попадание в объект энергетической инфраструктуры на Криворожском направлении, но другой дрон все же был сбит", - говорится в заявлении.

Гуменюк сообщила, что это результативная работа сил ПВО. Также она отметила, что сигнала воздушной тревоги не было.

"Не было сигналов воздушной тревоги из-за специфики использования этих баражирующих боеприпасов. В частности, их могли запускать на очень низкой высоте… Мы следим и слушаем воздух, в том числе", - пояснила Гуменюк.

Также она прокомментировала заявление главы Одесской ОВА Максима Марченко о четырех сбитых дронах. По ее словам, эта информация была предварительной. По уточненным данным, там сбили два "шахеда".

Напомним, что в пятницу, 10 февраля, российские военные запустили по территории Украины беспилотные летательные аппараты.

Вчера российские военные уже запускали по территории Украины беспилотные летательные аппараты.

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