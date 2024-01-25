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ВСУ сбили ракету Х-59 в Николаевской области

Архивное фото: ВСУ сбили ракету Х-59 в Николаевской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Противовоздушная оборона сегодня, 25 января, уничтожила вражескую ракету в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

Отмечается, что российский истребитель Су-34 запустил по Украине управляемую авиационную ракету Х-59.

Ее удалось уничтожить силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг".

Это произошло в Николаевской области.

Обстрелы Украины

Российские террористы ночью 25 января запустили две волны дронов-камикадзе Shahed к югу Украины. Основной удар был сосредоточен в Одессе. В результате атаки повреждены дома и складское помещение, шесть человек получили ранения.

Также пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские террористы ищут новую тактику применения дронов-камикадзе "Шахед" для будущих мощных атак по Украине. Для этого оккупанты пытаются разведать готовность и точность нашей противовоздушной обороны.

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