Военные сбили пять дронов-камикадзе, которые атаковали Николаевскую область

Украинские защитники сбили пять иранских дронов-камикадзе "Shahed-136". Оккупанты атаковали ими Николаевскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Россияне в ночь на 2 октября выпустили семь дронов, однако ВСУ смогли сбить пять из них.

"Пять из семи "Shahed-136" уничтожены военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады и Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования Юг", - говорится в сообщении.