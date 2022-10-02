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Военные сбили пять дронов-камикадзе, которые атаковали Николаевскую область

Фото: ВСУ сбили пять иранских дронов "Shahed-136" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники сбили пять иранских дронов-камикадзе "Shahed-136". Оккупанты атаковали ими Николаевскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Россияне в ночь на 2 октября выпустили семь дронов, однако ВСУ смогли сбить пять из них.

"Пять из семи "Shahed-136" уничтожены военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады и Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования Юг", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью российские войска атаковали Кривой Рог дроном-камикадзе. Оккупанты ударили по объекту гражданской инфраструктуры.

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