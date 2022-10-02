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Войска РФ ударили по Кривому Рогу дроном-камикадзе

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Кривой Рог, Воскресенье 02 октября 2022 02:06
Войска РФ ударили по Кривому Рогу дроном-камикадзе Фото: войска РФ ударили по Кривому Рогу дроном-камикадзе (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские ночью оккупанты атаковали дроном-камикадзе Кривой Рог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

Россияне нанесли удар по объекту гражданской инфраструктуры в одном из центральных районов города.

Идет ликвидация последствий.

Напомним, 14 сентября россияне нанесли ракетный удар по гидротехническим сооружениям Кривого Рога. В результате удара река Ингулец вышла из берегов и подтопила несколько сотен домов.

15 сентября оккупанты повредили промышленное предприятие в городе в результате атаки.

16 сентября захватчики попытались нарушить работу плотины в Кривом Роге, нанеся очередной ракетный удар.

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Кривой Рог
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