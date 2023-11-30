ВСУ сбили беспилотник над Днепропетровской областью

Украинские военные сегодня, 30 ноября, сбили российский дрон в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram.
Чиновник рассказал, что военные воздушного командования "Восток" "приземлили" вражеский беспилотник в Никопольском районе.
Более детальных подробностей Лысак не раскрыл.
Напомним, сегодня, 30 ноября, вечером Воздушные силы Вооруженных сил Украины зафиксировали запуск дронов-камикадзе "Шахед". Пуск был проведен во временно оккупированном Крыму.
После этого тревогу объявляли в Днепропетровской области. Жителей Кривого Рога предупреждали, что в их сторону движутся дроны.
По состоянию на 22:50 воздушной тревоги в Днепропетровской области нет.
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