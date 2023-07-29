В ВСУ заявили об успешной атаке на Чонгарский мост

"Силы обороны успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром 29 мая", - говорится в сообщении в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций.

Однако военные не разглашают ни подробностей атаки, ни ее последствий.

Атаки на Чонгарский мост

Сегодня днём херсонский коллаборант Владимир Сальдо заявил о якобы отражении украинской атаки на железную дорогу в Чонгаре. Сальдо рассказал, что на железную дорогу, соединяющую Крым с Херсонской областью, летело 12 ракет Storm Shadow и все они якобы были сбиты российской ПВО.

В то же время он все же отметил, что железная дорога получила повреждения от обломков, но повреждения якобы сразу же устранили. Однако местные Telegram-каналы сообщали о километровых пробках на выезд из Крыма через Чонгар и публиковали соответствующие фото.

Это уже вторая атака ВСУ на мосты в Чонгаре. Впервые по железнодорожному и автомобильному мосту в Чонгаре прилетели 22 июня.

Российские оккупанты сразу заявили о том, что наши военные якобы нанесли удар дальнобойными ракетами Storm Shadow. Однако позже в Генштабе тоже подтвердили применение ракет Storm Shadow для удара по мостам в районе Чонгар.

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