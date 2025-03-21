ВСУ нанесли потери оккупантам возле Покровска. Генштаб обновил данные о ситуации на фронте

С начала суток произошло 124 боевых столкновения, противник нанес один ракетный и 60 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 86 КАБ.

Кроме того, применил 1038 дронов-камикадзе, совершил 4895 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Волчанск.

Шесть атак отбили украинские защитники на Купянском направлении в районах Голубовки, Кругляковки, Загрызово и Песчаного. Одно боестолкновение продолжается.

Двадцать атак захватчиков остановили украинские воины в районах населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новое, Зеленая Долина, Ямполовка, Торское и Ивановка на Лиманском направлении. Шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении противник совершил четыре наступательных действия в районе Белогоровки и Ивано-Дарьевки, два боя продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении наши защитники отбили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районах Часового Яра, Андреевки и в направлении Предтечино. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 18 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Дачного, Дружбы, Дилиевки и Торецка. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили все штурмы противника.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. Враг совершил 30 наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов - в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Преображенка, Богдановка, и Андреевка. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

Также враг нанес авиационные удары по району населенного пункта Покровск, Заря, Александрополь, Новая Полтавка, Гродовка.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 89 оккупантов и ранили еще 77. Уничтожено пять автомобилей, пять мотоциклов, пункт управления БпЛА и три вражеские пушки. Также значительно повреждена одна боевая бронированная машина, пять автомобилей, РСЗО "Град" и две пушки.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отбили 8 атак в направлении Константинополя, Днепроэнергии и Разлива. До сих пор идет два боестолкновения. Враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Комар.

На Гуляйпольском защитники отбили две атаки противника в районах Новоселки и Привольного. Враг нанес авиационные удары - целился по населенным пунктам Шевченко, Новодаровка, Новополь и Гуляйполе.

На Ореховском направлении агрессор активных наступательных действий не проводил, однако, нанес авиационные удары по районам Новоданиловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг один раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск.

На Курском направлении украинские защитники отражают 5 атак захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано 23 боестолкновения. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 15 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того, совершил 207 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь из реактивной системы залпового огня.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.