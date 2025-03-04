ВСУ нанесли удары по ряду важных объектов в Ростовской и Самарской областях РФ, - Генштаб

ВСУ нанесли удары по важным объектам российской инфраструктуры, в частности нефтеперекачивающим станциям в Ростовской и Самарской областях. Зафиксированы мощные взрывы и пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
В ночь на 4 марта 2025 года силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли ряд поражений по важным объектам российского агрессора.
Одной из основных целей стал нефтеперекачивающий объект в Ростовской области России, который использовался для обеспечения военных нужд оккупантов. В результате удара зафиксированы мощные взрывы и пожар на территории объекта.
Кроме того, были поражены производственные мощности Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области.
Противник активно использовал средства радиоэлектронной борьбы и ПВО, однако, несмотря на это, на предприятии наблюдался пожар.
Также сообщается о мощных взрывах в районе Сохрановского линейно-производственного управления магистральных газопроводов в Ростовской области. Точные последствия поражения этих объектов пока уточняются.
"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавили в Генштабе.
Напомним, что 17 февраля крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" на территории России, принадлежащая "Каспийскому трубопроводному консорциуму" (КТК), была выведена из строя в результате ударов беспилотников.
По информации, на станцию было совершено нападение с использованием семи дронов, оснащенных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Пострадавших среди персонала станции не было.