ВСУ нанесли удары по ряду важных объектов в Ростовской и Самарской областях РФ, - Генштаб

В ночь на 4 марта 2025 года силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли ряд поражений по важным объектам российского агрессора.

Одной из основных целей стал нефтеперекачивающий объект в Ростовской области России, который использовался для обеспечения военных нужд оккупантов. В результате удара зафиксированы мощные взрывы и пожар на территории объекта.

Кроме того, были поражены производственные мощности Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области.

Противник активно использовал средства радиоэлектронной борьбы и ПВО, однако, несмотря на это, на предприятии наблюдался пожар.

Также сообщается о мощных взрывах в районе Сохрановского линейно-производственного управления магистральных газопроводов в Ростовской области. Точные последствия поражения этих объектов пока уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавили в Генштабе.