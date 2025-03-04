RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

ВСУ нанесли удары по ряду важных объектов в Ростовской и Самарской областях РФ, - Генштаб

Фото: ВСУ атаковали важные инфраструктурные объекты в России (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

ВСУ нанесли удары по важным объектам российской инфраструктуры, в частности нефтеперекачивающим станциям в Ростовской и Самарской областях. Зафиксированы мощные взрывы и пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В ночь на 4 марта 2025 года силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли ряд поражений по важным объектам российского агрессора.

Одной из основных целей стал нефтеперекачивающий объект в Ростовской области России, который использовался для обеспечения военных нужд оккупантов. В результате удара зафиксированы мощные взрывы и пожар на территории объекта.

Кроме того, были поражены производственные мощности Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области.

Противник активно использовал средства радиоэлектронной борьбы и ПВО, однако, несмотря на это, на предприятии наблюдался пожар.

Также сообщается о мощных взрывах в районе Сохрановского линейно-производственного управления магистральных газопроводов в Ростовской области. Точные последствия поражения этих объектов пока уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавили в Генштабе.

Напомним, что 17 февраля крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" на территории России, принадлежащая "Каспийскому трубопроводному консорциуму" (КТК), была выведена из строя в результате ударов беспилотников.

По информации, на станцию было совершено нападение с использованием семи дронов, оснащенных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Пострадавших среди персонала станции не было.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеАтака дронов