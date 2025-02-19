ВСУ нанесли удар в Запорожской области по батальону россиян

17 февраля Воздушные Силы ВСУ осуществили высокоточный удар по позициям 2-го мотострелкового батальона 64-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных Сил Российской Федерации в районе населенного пункта Чумацкое Запорожской области.

В результате проведенной операции были уничтожены важные объекты противника, в частности место дислокации личного состава, фортификационные сооружения и площадка для запуска беспилотных летательных аппаратов, которая использовалась агрессором для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины.

Эта операция является составной частью системных мероприятий ВСУ, направленных на снижение боевого потенциала противника и ликвидацию угроз, исходящих от оккупационных войск на территории Украины.

"Вооруженные Силы Украины продолжают последовательно наносить удары по критически важным объектам оккупационных войск, лишая их возможности осуществлять военную агрессию на территории Украины", - пишет Генштаб.