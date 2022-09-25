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ВСУ нанесли удар по российским оккупантам в Новой Каховке (видео)

Фото: ВСУ нанесли удар по российским оккупантам в Новой Каховке (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные продолжают наносить мощные удары по российским оккупантам в Херсонской области. Наши воины 25 сентября атаковали позиции врага в Новой Каховке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Оперативный ВСУ".

В Telegram-канале обнародовали видеозапись, на которой видно, как в результате работы Вооруженных сил Украины по захватчикам разрываются снаряды и раздаются мощные звуки взрывов.

"Новая Каховка. Рашисты получают подарки", - отметили в "Оперативном ВСУ".

Напомним, в российском городе Курск вечером 24 сентября раздались взрывы. Звуки были слышны в районе аэропорта, туда отправились пожарные.

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