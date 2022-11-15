ВСУ нанесли атаки в районе Кременной, враг вынужден отходить вглубь города, - Генштаб
Украинским военным удался удар в районе населенного пункта Кременная (Луганская область). В результате этого враг был вынужден отойти вглубь города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на строительство Генерального штаба ВСУ.
"В результате огневого поражения в районе населенного пункта Кременная Луганской области у российских захватчиков наблюдается потеря управления отдельными подразделениями", - говорится в сообщении.
Как отмечает Генштаб, личный состав этих подразделений планирует сбежать со своих рубежей и отойти в город.
Напомним, что российские оккупанты хотят начать эвакуацию жителей трех городов Луганской области из-за сложной гуманитарной ситуации в регионе.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявляет, что в Луганской области есть два самых тяжелых участка фронта. Речь идет о Кременском и Сватовском направлениях.
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