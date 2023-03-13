ВСУ нанесли 10 ударов по районам дислокации оккупантов, а в Бахмуте продолжаются бои, - Генштаб

Российский агрессор основные усилия продолжает сосредоточивать на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях и не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей.

В течение суток противник нанес 29 авиационных и 6 ракетных ударов. В частности, по профессионально-аграрному лицею населенного пункта Зноб-Новгородское Сумской области. Погиб 1 гражданский человек, еще 5 мирных граждан – ранены. Также российские оккупанты ударили двумя ракетами по школе в Авдеевке в Донецкой области, погибла местная жительница. Кроме того, враг совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено. В то же время враг продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. В течение суток оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области, Зноб-Новгородское, Бачевск, Стариковое и Шалыгино Сумской области и Стрелка, Глубокое, Лукьянцы, Гатище и Волчанск в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринимает попытки прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении Гряниковки, Масютовки, Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки и Верхнекаменки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Купянск и Крахмальное Харьковской области и Макеевка, Диброва и Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Атаки противника отражены в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, продолжаются бои в Бахмуте. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Бондарное, Васюковка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Константиновка и Железное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Каменки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись районы более 10 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Среди них - Каменка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Каменское, Новоселка Запорожской области; Тамарино и Очаков Николаевской области, а также более 30 населенных пунктов Херсонской области. Среди них - Золотая Балка, Гавриловка, Берислав, Зеленовка, Благовещенское, Херсон и Днепровское.

Противник продолжает нести потери. Так, на территории Беловодской районной больницы временно занятой территории Луганской области на лечение привезли 150 наемников так называемой ЧВК "Вагнера".

Во временно захваченном Россией городе Энергодар, на Запорожской АЭС, катастрофически растет дефицит профессиональных работников, которые могут обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции. После того как на АЭС российские оккупанты трудоустроили лиц без соответствующего образования и стажа.

У российских представителей "Росатома" истек срок контракта. В то же время, в подписании нового или продлении действующего контракта им отказано. Также отказано в возвращении в Россию, поскольку работать на АЭС особо некому. Все это может привести к непредсказуемым последствиям.

В течение суток Авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.