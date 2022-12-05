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ВСУ затрофеили новейший российский танк Т-90М "Прорыв": видео

Фото: ВСУ затрофеили новейший российский танк Т-90М "Прорыв" (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные в ходе наступательных операций захватили новейший российский танк Т-90М "Прорыв".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegrma Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Т-90М "Прорыв" это едва ли не единственное, что есть у кацапов новейшее. Но они как не умели, так и не умеют всем этим пользоваться, поэтому охотно поставляют столь нужное оружие для ВСУ. Теперь этот танк будет охотно уничтожать кацапов", - отметили в СтратКоме.

Где именно был захвачен танк, не сообщается.

Что известно об этом танке?

Танки Т-90 были созданы в начале 1990-х годов. Однако его модернизация Т-90М впервые была представлена публике на российском военном форуме в 2018 году.

"Прорывы" вооружены гладкоствольной 125-мм пушкой 2А46М – практически тем же орудием, что установлено в Т-80. Также танк может применять противотанковые управляемые ракеты "Рефлекс" с лазерным наведение.

Что касается защиты, то "Прорыв" оснащен трехуровневой системой защиты. Кроме того, Т-90 оснащен средствами ядерной, биологической, химической защитой и автоматической системой пожаротушения.

Напомним, в ходе контрнаступления в Харьковской области бойцам Вооруженных сил Украины уже удавалось захватить самый современный российский танк Т-90М.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения Россия по состоянию на 5 декабря потеряла в Украине 2924 танка.

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