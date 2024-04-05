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В ВСУ опровергли информацию о входе россиян в пригород Часового Яра

Фото: в ВСУ опровергли информацию о входе россиян в пригород Часового Яра (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В России утверждают о якобы входе российских террористов в пригород Часового Яра Донецкой области, но это не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Что предшествовало

Сегодня, 5 апреля, так называемый советник главы "ДНР" Ян Гагин заявил о том, что российским террористам до Часового Яра остается "где-то около полукилометра". Затем он добавил, что военные уже якобы находятся в пригороде.

В то же время он отметил, что наши воины возвели серьезные укрепления, минные заграждения и в целом подготовились к наступлению врага.

Украинские военные отрицают

Наши военные, со своей стороны, отрицают информацию россиян, впрочем, отметили, что в районе идут бои.

"Ситуация там очень сложная, бои продолжаются, но их (российских войск) там нет. Не верьте российским сообщениям", - заявил спикер Восточного командования Вооруженных сил Украины Андрей Задубинный.

Ситуация на фронте

Враг этой зимой усилил штурмы на фронте. В частности россиянам удалось оккупировать Авдеевку и некоторые соседние села. Наши военные продолжают удерживать позиции возле города и не дают террористам продвинуться вперед.

Кроме того, украинские военные также сообщали, что оккупанты хотят захватить Часов Яр в Донецкой области. Также тяжелые бои продолжаются в районе Купянска Харьковской области.

Где Россия может начать новое наступление и сколько у нее осталось ракет - читайте в материале РБК-Украина.

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