ВСУ закрепили успех по освобождению 5 населенных пунктов в Херсонской области, - ОК "Юг"

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. ВСУ уничтожают резервы, нарушают системы управления и логистическое обеспечение российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"Нашими подразделениями закреплен успех по освобождению Нововасиловки, Новогригоровки, Новой Каменки, Трифоновки и Красного в Бериславском районе. Там продолжаются стабилизационные мероприятия по реанимации социальной и критической инфраструктуры", - рассказали воины.
В ОК "Юг" также указали, что утром под прикрытием массированного ракетного удара по всей Украине противник силами к взводу при поддержке танка пытался контратаковать позиции ВСУ в районе Ищенко вблизи лесополос.
В результате этой вылазки российские оккупанты понесли потери и вынуждены были отступить.
За сутки украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники захватчиков в Бериславском и Николаевском районах.
В то же время нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 300 огневых задач, по результатам которых уничтожено:
Кроме этого, были существенно повреждены 2 вражеских самоходных артиллерийских установки "Гвоздика" и БТР.
Напомним, 11 октября ВСУ отразили все атаки россиян на Донбассе, а также уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс С-300.
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