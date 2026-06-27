ВСУ задействуют тренажеры для обучения операторов дронов: как они работают

Компания L7 Simulators разработала специальный тренажер для подготовки экипажей дронов-перехватчиков.

Его ключевая особенность - фокус на командном взаимодействии между пилотом и штурманом, ведь именно слаженная работа экипажа часто определяет успешность выполнения боевой задачи.

"Мы стремимся максимально реалистично воспроизводить сценарии, с которыми бойцы сталкиваются на поле боя, чтобы повышать не только их техническую подготовку, но и тактическую и психологическую готовность к выполнению задач. Именно поэтому мы формируем собственную методологическую библиотеку упражнений и сценариев, созданных с участием военных консультантов с реальным".

Среди ключевых преимуществ тренажеров - многократность и "нулевая" цена ошибки. Да, операторы могут отрабатывать необходимые сценарии столько времени, сколько нужно для формирования уверенных навыков и автоматизации действий.

Кроме того, симуляторы существенно сокращают затраты на логистику, не требуют использования реальных дронов и позволяют избежать рисков, связанных с концентрацией личного состава в одном месте.

В то же время программное обеспечение позволяет создавать сложные боевые сценарии, которые крайне трудно или экономически нецелесообразно воспроизводить во время традиционных полевых занятий.

При этом современные тренажеры обеспечивают высокий уровень погружения в процесс управления, поэтому фактически становятся важным промежуточным звеном между теоретической подготовкой и полетами на полигоне.

Управление дронов на качественном тренажере практически не отличается от работы с реальным бортом.

При создании сценариев и методик обучения разработчики опираются на замечания военных консультантов, имеющих актуальный боевой опыт.

Это позволяет моделировать условия максимально приближенные к реальной боевой обстановке, включая типичные вызовы и сценарии, с которыми операторы сталкиваются на фронте.