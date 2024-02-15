ВСУ зачистили наблюдательные посты россиян на Южном направлении: видео операции

Боевая группа Сил специальных операций (ССО) уничтожила и зачистила наблюдательные посты российских террористов на Южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Во время проведения разведки операторы 73-го морского центра ССО обнаружили патрульную лодку и наблюдательные посты противника.

Для уничтожения врага операторы беспилотного авиационного комплекса (БпАК) нанесли по целям огневого поражения с помощью тепловизионного дрона с системой сброса. После этого бойцы ССО выдвинулись на зачистку наблюдательных постов.

"Кроме удачного уничтожения и зачистки объектов противника также было захвачено трофейное оружие и спецтехника", - пишет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 14 февраля, украинские воины ликвидировали еще 950 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 399 090 военных.

Тем временем пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" уничтожили вражеский комплекс наблюдения "Муром-П" на Харьковском направлении. Также показали видео работы БпЛА.