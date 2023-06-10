ua ru
Сб, 10 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ, вероятно, поразили штаб россиян на Арабатской косе, который посещал Путин

Новина українською →
Суббота 10 июня 2023 01:18
ВСУ, вероятно, поразили штаб россиян на Арабатской косе, который посещал Путин Фото: ВСУ, вероятно, атаковали штаб российской армии (facebook com easternforce)
Автор: Максим Шушко

Вооруженные силы Украины, вероятно, поразили штаб российской оккупационной армии, который располагался на Арабатской косе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter OSINT- аналитиков.

Во время апрельского визита на временно оккупированную территорию Украины, российский диктатор Владимир Путин, якобы, посещал штаб российской армии "Днепр".

Аналитики отмечают, что исходя из геолокации украинские военные ударили именно в этот штаб:

Вероятно, удар был нанесен ракетами Storm Shadow.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что ВСУ уничтожили группу российских военных на Арабатской Стрелке в Геническом районе. Удар пришелся прямо по столовой оккупантов.

По его информации, количество ликвидированных оккупантов несравнимо больше, чем количество "скорых", которые не успевали их вывозить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Взрыв штаб окупантів ВСУ
NEWS
Кулеба жестко прошелся по ООН из-за отсутствия реакции на подрыв Каховской ГЭС
Кулеба жестко прошелся по ООН из-за отсутствия реакции на подрыв Каховской ГЭС
DAILY
"Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС