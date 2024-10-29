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ВСУ уже нанесли несколько ударов по зданиям, где могли быть солдаты из КНДР, - El Pais

Иллюстративное фото: ВСУ могли ударить по войскам КНДР в Курской области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские артиллеристы уже нанесли несколько ударов по домам, где, вероятно, находились военнослужащие из КНДР. Это произошло в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Украины.

Как пишет издание, северокорейские войска увеличат численность армии РФ в Курской области на 25%.

"По оценкам украинского Генштаба, Россия направила на оборону Курска 40 000 военнослужащих. Северокорейские солдаты увеличат численность российской армии на 25%, что позволит более опытным войскам РФ продолжать наступать на других участках фронта", - говорится в сообщении.

Также СМИ, по данным своих источников, пишет, что половина российских бойцов в Курске – это новобранцы. У них немного опыта по сравнению с другими военными. Именно поэтому их решили усилить северокорейскими военными.

"Кремль договорился с северокорейским режимом, чтобы войска КНДР помогли в освобождении Курска. Таким образом РФ хочет избежать опрокидывания части российских войск, продолжающих вторжение на восток украинской территории. Возможное вступление северокорейских войск в бой впервые на стороне России укрепляет позиции Москвы в войне против Украины ", – сообщает El Pais.

Кроме этого сообщается, что ГУР опубликовало перехваченные радиосообщения российской армии в Курске, из которых стало известно, что северокорейские солдаты перевозятся гражданскими грузовиками, чтобы присоединиться к российской 810-й морской пехотной бригаде, воюющей на линии фронта в Курске.

 

Солдаты Северной Кореи в России

В начале октября стало известно, что Северная Корея отправила своих солдат в Россию для поддержки войны с Украиной. В частности, их задействуют на Курском направлении.

Также мы писали, что на линии фронта в Украине приближаются подразделения войск из Северной Кореи, но, по мнению военных аналитиков, они не принадлежат к элитным частям армии Ким Чен Ина.

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