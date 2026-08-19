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ВСУ уже используют десятки разработок с ИИ и машинным зрением: военные раскрыли детали

10:42 19.08.2026 Ср
2 мин
Как ИИ помогает военным на фронте?
aimg Константин Широкун
Фото: ВСУ уже используют десятки разработок по ИИ (Getty Images)

Силы обороны используют уже более 70 образцов различных систем на базе технологий искусственного интеллекта и машинного зрения для поражения враждебных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сейчас в Украине более 200 компаний занимаются производством AI-дронов, а на маркетплейсе Brave1 Market защитникам доступны 46 разработок в области ИИ, в частности, модулей распознавания целей, оптической стабилизации и автоматического донаведения.

Отмечается, что внедрение этих технологий коренным образом изменяет принципы применения беспилотных систем. В настоящее время алгоритмы делегируют важные боевые задачи: от навигации и идентификации объектов до автономного поражения целей. Однако финальное решение о выборе цели и поражения принимает человек.

Да, алгоритмы машинного зрения анализируют рельеф местности и ориентиры под бортом, сопоставляя их с загруженными картами. Это обеспечивает точное позиционирование без сигнала GPS как днем, так и ночью.

Кроме того, нейросети анализируют визуальную информацию, обнаруживая технику и живую силу противника.

Благодаря компьютерному зрению, когда дрон приближается к цели, он захватывает цель и продолжает движение к ней автономно. Это позволяет поражать объекты даже при потере связи с оператором из-за активной работы вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

Для эффективной работы алгоритмов необходимы массивы верифицированных данных. Они, в частности, в Brave1 Dataroom – защищенной среде, где разработчики получают доступ к структурированным наборам данных для валидации, тренировки и файнтюнинга AI-решений в военной сфере.

Напомним, американский производитель впервые будет выпускать морские дроны Magura , разработанные и опробованные на войне в Украине.

Кроме того, украинский ударный беспилотник "Февраль" превратили в носителя ракет . Его впервые представили на международной выставке в Англии.

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