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В ВСУ считают, что Abrams превосходит даже новейший российский танк, - Business Insider

Понедельник 30 декабря 2024 22:40
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В ВСУ считают, что Abrams превосходит даже новейший российский танк, - Business Insider Иллюстративное фото: Украина получила от союзников танки Abrams (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

У украинских воинов была возможность использовать в бою как советские, так и американские танки. По их мнению, Abrams превосходит советскую и современную российскую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

Как напоминает издание, Украина обладает небольшим числом танков Abrams. И даже несмотря на то, что украинским защитникам не предоставили самую лучшую модификацию американских танков, они высоко оценивают такую технику.

"Он (Abrams - ред.) лучше, чем Т-72, Т-62 и даже российский Т-90 (новейший танк России - ред.)", - рассказал в интервью Business Insider один из украинских командиров танковых войск.

Преимущества Abrams

Издание отмечает, что Abrams создавались для противодействия советской технике. Для этого их оснастили более мощной броней. При этом танк разработан таким образом, чтобы обеспечить максимальную выживаемость для экипажа.

Как рассказывают танкисты, которые воевали в Ираке, снаряды вражеских Т-72 "отскакивали от Abrams", они выдерживали многочисленные попадания и продолжали наносить урон.

При этом снаряды американских танков с обедненным ураном очень эффективно пробивают вражескую броню. Большинство российских танков не могут использовать такие снаряды.

В то же время мощный газотурбинный двигатель Abrams cпособен разогнать 60-тонный танк до 72 километров в час, обеспечивая ему достаточную маневренность.

Важно также и то, что боеприпасы в Abrams хранятся за башней и отделены от экипажа защитной дверью. А в танках советского образца хранят боеприпасы прямо в башне, что приводит к моментальной гибели в случае точного попадания.

Напомним, 17 октября Австралия анонсировала передачу Украине 49 танков Abrams, которые хотели списать.

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