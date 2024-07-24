В ВСУ вступили первые осужденные женщины, - Минюст

Как отметила Высоцкая, женщины изъявили желание проходить военную службу по контракту в обмен на условно-досрочное освобождение.

В частности осужденные уже прошли военно-врачебную комиссию (ВВК) и получили согласие командиров воинских частей на прохождение службы в конкретных подразделениях.

"Принятый Верховной Радой закон о мобилизации осужденных лиц предусматривает возможность попасть в армию не только мужчинам, но и женщинам. Однако ранее осужденные женщины не изъявляли желания мобилизоваться в армию. Сейчас есть решение по первым семи осужденным, которые решили заключить контракт с ВСУ", - пояснила Высоцкая.

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

Мобилизация осужденных

В Украине недавно вступил в силу закон о добровольной мобилизации заключенных, который был одобрен парламентом в этом году. Теперь все заключенные могут подать ходатайство о досрочном освобождении и зачислении в ряды ВСУ. После подачи ходатайства их заявки рассматриваются специальными комиссиями, которые оценивают риски и принимают окончательное решение.

Детальнее о том, как этот закон работает на практике, кто из заключенных уже решил служить и по каким причинам, читайте в материале РБК-Украина.