ВСУ впервые показали "интересный образец" ПТРК, - Defense Express

Как отмечает издание, сам факт публикации видео с ПТРК уже является интересным событием. Ведь это впервые с начала полномасштабного вторжения РФ, когда было показано использование "Штурм-С", даже если просто во время боевой подготовки.

Пока не известно, как именно Украина получила ПТРК, но определенное количество вражеских "Штурм-С" было добыто бойцами Сил обороны Украины.

Однако, в заметке 23-й отдельной механизированной бригады указано, что на видео видео фигурирует базовый вариант "Штурм-С". Он предназначен для использования советских противотанковых ракет 9М114 "Кокон". Эти ракеты имеют дальность стрельбы до 5 километров и могут использоваться для поражения бронетехники и укрепленных целей.

Однако в Defense Express обратили внимание на другое - ВСУ рассказали, что "модернизации, проводимые украинскими специалистами, значительно повышают его эффективность, добавляя современные средства наведения и боеприпасы".

Вероятно, это является намеком на модернизированный "Штурм-СМ", о котором ранее сообщали в Минобороны. Но с тех пор никаких публичных данных о нем больше не было.

Что известно о "Штурме-СМ"

Создавать этот ПТРК начали еще до полномасштабного вторжения РФ, а впервые презентовали во время выставки "Оружие и безопасность-2021".

На тот момент было известно о двух базовых особенностях "Штурм-СМ" - интеграция управляемых ракет РК-2П от ГККБ "Луч" вместо советских противотанковых ракет 9М114, и установка новой оптико-электронной станции от "Изюмского приборостроительного завода".

Они давали возможность поражать цели на дистанции 6-7 километров в любое время суток. Но текущая конфигурация проекта "Штурм-СМ" пока остается неизвестной публично.

В то же время в 23-й бригаде озвучили такие характеристики "Штурм-С"

дальность поражения: до 5 км.

тип целей: танки, БМП, укрепление, вертолеты.

мобильность: быстрое развертывание и перемещение на поле боя благодаря гусеничной платформе.

точность: высокая точность наводки благодаря полуавтоматической системе управления.

Там также рассказали, что благодаря современным ракетам "Штурм-С" может поражать даже самые защищенные танки РФ, включая Т-90. А гусеничное шасси позволяет использовать комплекс в сложных условиях бездорожья, что сейчас актуально для ВСУ.

Кроме этого заявляется, что "Штурм-С" может действовать как мощный огневой щит, прикрывая наступление или оборону. Он позволяет работать с безопасного расстояния, что снижает риск для экипажа.

"Даже в базовой версии комплекс выполняет задачи, но модернизации, проводимые украинскими специалистами, значительно повышают его эффективность, добавляя современные средства наведения и боеприпасы", - сказано в сообщении.

Производство оружия в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что в Украине будет сделано максимум для улучшения собственного производства пушек.